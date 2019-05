DJ Tiësto wil geld investeren in NAC Breda en de club er weer bovenop helpen

Tijs Verwest ofwel DJ Tiësto maakt deel uit van een groep rijke NAC-supporters die de club stabiel wil maken én aan nieuw kapitaal wil helpen. Dat heeft Omroep Brabant bevestigd gekregen. Dit collectief, 'Hart voor NAC', wil geen eigenaar worden, maar de aandelen via een bepaalde constructie teruggeven aan de Bredase club zelf. De partijen zijn hierover in onderhandeling.

Het gerucht gaat al een tijdje rond in Breda en blijkt te kloppen. De wereldberoemde DJ Tiësto, kind van de stad, wil NAC graag helpen. Tijs Verwest, zo vertelt een ingewijde, is begaan met het lot van de onlangs gedegradeerde club en wil geld investeren dat de toekomstbestendigheid van NAC ten goede komt. Zijn investeringsmaatschappij heeft een speciaal potje voor persoonlijke projecten.





NAC moet weer van NAC worden



Maar daar ligt wel een plan aan ten grondslag. DJ Tiësto maakt namelijk deel uit van de groep 'Hart voor NAC', een collectief van zo'n tien rijke NAC-supporters die de club samen met de huidige aandeelhouders weer gezond en stabiel willen maken, met steun van de trouwe achterban.

Doel is niet om eigenaar te worden van de club, maar om de aandelen, en daarmee ook de zeggenschap, juist terug te brengen naar NAC. Zij vinden de huidige organisatiestructuur, NAC heeft twintig aandeelhouders, onwerkbaar. De West-Brabanders moeten weer baas worden in eigen huis met een eenvoudigere structuur en een duidelijke toekomstvisie. NAC moet weer van NAC worden, is het motto. Gedragen door kapitaal én netwerk uit de eigen achterban.



Hoe dan?



De groep heeft een situatie voor ogen die lijkt op de situatie van bijvoorbeeld PSV, of van andere stabiele clubs als AZ of Heracles. Daar zijn de aandelen in handen van de club zelf en eventuele investeerders vormen een apart, speciaal fonds.

De investeerders willen samen met de huidige aandeelhouders tot een afkoopconstructie komen, met heldere afspraken, waarbij er - cruciaal - zo veel mogelijk geld op tafel blijft voor de club NAC zelf. Daarvoor zijn verschillende modellen denkbaar, maar dat is onderdeel van de besprekingen. ‘Het clubbelang boven alles’ is het motto.



Geld voor investeerders én voor NAC



De aandeelhouders van NAC hebben inmiddels van de investeerders, allemaal NAC-fans, een bod onder voorwaarden binnen van 5,5 miljoen euro. Daarnaast heeft 'Hart voor NAC' een plan gemaakt dat extra geld moet genereren voor NAC zelf, dat de club een financiële injectie geeft. De supporters van de Parel van het Zuiden spelen daarbij een rol. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor crowdfunding.



Het voorstel en aanbod van de groep 'Hart voor NAC' zijn bekend bij de aandeelhouders van NAC en afgelopen maandag deels besproken in een vergadering. De huidige eigenaren reageren verschillend op de plannen en zeker niet iedereen is overtuigd van de mogelijkheden. 'Hart voor NAC' is daarom met huiswerk terug naar huis gestuurd.



Die hebben op hun beurt ook de aandeelhouders huiswerk meegegeven. 'Hart voor NAC' wil weten hoe zij in de wedstrijd zitten, hoe zij erin staan. De lijntjes blijven in ieder geval open.





Ook tweede groep heeft interesse in aandelen

Naast 'Hart voor NAC' is er nog een tweede groep die plannen heeft om de aandelen van de huidige aandeelhouders over te nemen. Zij kijken daarbij bijvoorbeeld naar Duitsland, waar de fans deels eigenaar zijn van de voetbalteams. Een model waarbij gewerkt wordt met leden. 'Hart voor NAC' is in gesprek met deze groep om te kijken of beide ideeën in elkaar kunnen worden gevlochten.