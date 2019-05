De helft van de schoonmakers haalt niet gezond zijn pensioen: 'Dat ben jij of ik dus'

"Nederland is een mooi land, dat moet zo blijven. Daarom voer ik actie. Ik vraag me echt af of ze in Den Haag Nederland ook zo in het hart hebben zitten als ik dat heb." Eindhovenaar Kapi Lijfrock doet mee aan de pensioenactie van de vakbond FNV.

Met zijn vader in de metaal, zijn moeder in de zorg en hijzelf in de schoonmaak ervaart de familie van Kapi aan den lijve wat de gevolgen zijn van een steeds hogere AOW-leeftijd bij een leven lang werken in een fysiek zwaar beroep.

"Onderzoek door de FNV wees vorig jaar uit dat de helft van de mensen in de schoonmaakbranche niet gezond het pensioen haalt. Toen keek ik mijn collega aan en dacht: dat ben jij of ik dus. En die gedachte kwam hard aan."

Kapi ziet de verzorgingsstaat in Nederland afbrokkelen. "De ouderen mensen die dit land hebben opgebouwd, kunnen niet goed verzorgd worden door de personeelstekorten. Ik vind dat respectloos."

'Ik spreek vanuit het hart'

Kapi spreekt woensdag tijdens de stakingsbijeenkomst in Eindhoven. 's Morgens weet hij nog niet precies wat hij gaat zeggen. "Ik heb wat opgeschreven maar het is nog niet af. Maar tijdens deze actie voel ik me als bij familie en ik spreek in ieder geval uit mijn hart. "

De FNV verwacht een paar duizend mensen vanuit de sectoren van de schoonmaak, zorg, metaal, bouw en handel op het Ketelhuisplein op Strijp S in Eindhoven.