Iedere week wordt er wel ergens drugsafval gedumpt in het riool van Eindhoven

Drugscriminelen hebben in twee maanden tijd minstens tien keer drugsafval in het riool van de regio Eindhoven geloosd. Dat vertelt onderzoeker Thomas ter Laak van het wateronderzoeksinstituut KWR woensdagavond in het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Zijn onderzoek bracht voor het eerst in kaart hoeveel drugsafval er in het riool geloosd wordt.

Bij het maken van onder meer xtc en speed komen veel gevaarlijke stoffen vrij, waar criminelen ongezien vanaf willen. Om te zien hoe vaak zij de stoffen wegspoelen via het riool, volgden wetenschappers van KWR twee maanden lang de rioolwaterzuivering van de regio Eindhoven, in het kader van het Europese WATCH-project.

Er bleek in deze periode zeker tien keer drugsafval te zijn geloosd. Op een van de meetmomenten werd zelfs 12 kilo xtc gevonden.

'Drugsafval moeilijk te verwijderen'

Het meten van drugsafval in het riool is een nieuwe manier om in de toekomst drugsproductie nauwkeurig in kaart te brengen. Het speuren in rioolwater is een nieuwe stap in de strijd tegen drugsafval. Regelmatig worden grote vaten met drugsafval in bossen gedumpt, maar ook via het riool komt het afval uiteindelijk in de natuur.

''Uit de literatuur weten we dat de reguliere zuiveringen drugsafval vaak niet goed kunnen verwijderen. Het water komt uiteindelijk in sloten en rivieren'', vertelt KWR-onderzoeker Thomas ter Laak aan Diederik Jekel in het televisieprogramma De Kennis van Nu.



Nieuwe manier van opsporen

De onderzoekers van KWR brengen al sinds 2011 in kaart hoeveel drugs er in de steden Utrecht, Eindhoven en Amsterdam worden uitgeplast. Hetzelfde onderzoek deed KWR in een twintigtal kleine gemeenten. Het opsporen van de productie van drugs via het riool is nieuw.

Bijzonder is dat KWR onderscheid kan maken tussen drugsgebruik en een lozing van afval: de onderzoekers kunnen zien of de drugs door het lichaam zijn gegaan en uitgeplast, of dat de restjes drugs die achterblijven in het afval rechtstreeks op het riool geloosd zijn.

Installatie met spoed leeggepompt

Drugsafval in het riool is niet alleen gevaarlijk voor de natuur, het kan kleine lokale rioolwaterzuiveringen zelfs helemaal lam leggen. Dat gebeurde in januari 2017 in Baarle-Nassau.

De chemicaliën zorgden ervoor dat alle zuiverende bacteriën het loodje legden, waardoor de hele installatie met spoed moest worden leeggepompt. Het kostte de zuivering 80.000 euro om deze weer aan het werk te krijgen.