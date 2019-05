Iconische vliegboot Catalina uit Bosbad Hoeven moet topstuk worden van Nationaal Militair Museum

De ‘Hoevense’ Catalina blijkt al jaren in het depot te staan van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het kost wat moeite om het toestel, dat in lossen onderdelen ligt opgeslagen, tussen de andere historische kisten te herkennen. De romp en vleugel verraden onmiskenbaar dat het om de ‘trots’ van Bosbad Hoeven gaat.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Uniek in Nederland

“Hij ziet er nu niet uit maar schijn bedriegt. Hij is bijna compleet en we kunnen hem weer opbouwen zoals hij was. We moeten de vliegboot alleen wel restaureren", aldus conservator Alfred Staarman van het Nationaal Militair Museum.

"Helaas zijn de instrumenten verdwenen, maar we kunnen hem optisch helemaal goed maken. Het is nu nog het enige exemplaar in Nederland.”

Nederlands-Indië

De amfibische vliegboot Catalina Consolidated PBY-5A werd in 1944 gebouwd in Amerika. het toestel is zo'n twintig meter lang en heeft een spanwijdte van bijna 32 meter. De Koninklijke Marine had 85 van deze vliegboten in gebruik.

Ze werden onder meer ingezet in de strijd tegen Japan in Nederlands-Indië. En later als reddingsvliegtuigen door de kustwacht. In 1957 nam defensie afscheid van de Catalina’s. Bosbad Hoeven kreeg een exemplaar in bruikleen. Tot 1982 was de Catalina de blikvanger van het recreatiepark.

Bijzondere band

“Je kon je ogen er niet van af houden, zo’n prachtig toestel was het”, mijmert Gé Bentvelsen (89). Gé was 33 jaar bedrijfsleider van Bosbad Hoeven en hij had een bijzondere band met de Catalina. “Het was een hoog ding hoor, in mijn gedachten staat hij er nog steeds."

De Catalina bij de skelterbaan in Bosbad Hoeven. (Bron: Forum Nederlandse Luchtvaart)

Hij vertelt verder: "Ik was een keer aan het sproeien en toen mochten de kinderen er niet op. Dat deden ze natuurlijk toch en toen heb ik ze er van af gespoten. Later kwam ik één van die jongens nog eens tegen die het zich nog kon herinneren.”

Topstuk restaureren

Het museum in Soesterberg zou de Catalina als één van de topstukken willen exposeren. Alleen de kosten van de restauratie zijn nog spelbreker.

Alfred: “Zo’n restauratie bedraagt enkele tienduizenden euro’s. Ik wil kijken of we via crowdfunding of subsidie iets kunnen doen om dit apparaat weer toonbaar te krijgen. Houd onze website in de gaten, want er komt te zijner tijd waarschijnlijk een oproep om mee te doen.”

Conservator Alfred Staarman van het Nationaal Militair Museum wil het vliegtuig in het museum exposeren. (Foto: Erik Peeters)

'Ouwe jongen'

Gé Bentvelsen zou ‘zijn’ Catalina graag nog eens terug zien. “Als hij in het museum staat, ga ik zeker kijken. Dan komen de herinneringen weer terug. Ik zal ik hem op z’n flanken tikken en zeggen: Hé ouwe jongen, je bent er nog en ik ben er ook nog.”