Vrouw (57) sticht brand in haar eigen garage in Rijen

Een 57-jarige vrouw is dinsdagnacht opgepakt omdat ze de inpandige garage van haar huis aan de Rembrandtlaan in Rijen in brand zou hebben gestoken.

Rond drie uur ’s nachts meldden omwonenden bij de hulpdiensten dat ze rook zagen en een brandlucht roken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat ook naastgelegen garages schade opliepen.

Agenten hadden al snel het vermoeden dat er sprake was van brandstichting en gingen op zoek naar de bewoonster. Die werd later in de nacht gevonden en aangehouden in de omgeving van Dorst. Ze zit vast voor verder onderzoek.