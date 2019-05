'Een weerzinwekkend gebrek aan respect', 15 jaar cel voor dakloze Polen die landgenoot doodden

De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag twee Poolse mannen veroordeeld tot vijftien jaar cel. Ze hebben vorig jaar hun 32-jarige landgenoot Marcin Naus doodgeslagen en in de Ertveldplas gegooid. "Hun handelen getuigt van een weerzinwekkend gebrek aan respect."

Het gaat om twee dakloze Polen van 43 en 49 jaar oud. Zij sloegen het slachtoffer dood met een paaltje. Daarna werd Naus op een zeil gelegd, naar de waterkant gesleept en vervolgens gedumpt. Hij lag geruime tijd in het water, waardoor het lang duurde voordat vastgesteld kon worden wie de dode man was.

De 49-jarige Pool kreeg in januari 2018 op een stadsstrand in Den Bosch, waar ze sliepen, ruzie met het slachtoffer. Naus was dronken en irriteerde zijn landgenoot. De dader greep een paaltje en sloeg Naus meerdere tegen tegen het hoofd. Daarna deed de 43-jarige man hetzelfde. Deze slagen werden Naus fataal, bleek later uit onderzoek. Desondanks werd hij door de mannen op een zeil gelegd en daarna in het water gegooid.

Bankpas

Een derde verdachte in deze zaak, ook een 43-jarige Pool, greep de telefoon en bankpas van Naus voordat die werd gedumpt. Hij hield de telefoon zelf en gaf de pinpas aan de 43-jarige hoofdverdachte. Die deed er later nog regelmatig boodschappen mee.

"De rechtbank hield er rekening mee dat de hoofdverdachten het slachtoffer om het leven brachten, enkel en alleen omdat hij volgens hen vervelend zou zijn geweest. Ze hebben zijn lichaam vervolgens letterlijk in het water gedumpt. Hun handelen getuigt van een weerzinwekkend gebrek aan respect", verklaarde de rechter. "Bovendien maakte de 43-jarige verdachte na de dood van het slachtoffer gewetenloos gebruik van de bankpas om in zijn eigen verslavingsbehoefte te voorzien."

De daders moeten de nabestaanden van Naus ruim 21.000 euro aan schadevergoeding betalen.