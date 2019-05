Fikse vertraging op A58 bij Tilburg door piepschuim op de weg

Er staat woensdagmiddag een fikse file op de A58 bij Tilburg. Eén rijstrook richting Eindhoven is dicht en de file loopt hard op. De ANWB laat weten dat het komt doordat er heel veel piepschuim op de weg ligt en adviseert om te rijden via Oosterhout en Den Bosch.

Waarschijnlijk is de piepschuim van een vrachtwagen af gevallen. "Terwijl we opruimen, is omrijden sneller", aldus de ANWB. De vertraging liep eerst op tot een uur en bedraagt nu nog zo'n twintig minuten.