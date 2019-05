Vader worden en naar de eredivisie promoveren binnen 24 uur, bijzondere dag voor keeper Tim Coremans

Coremans beschrijft hoe zijn dag verliep. “Om zeven uur ’s ochtends werd ik gebeld dat de bevalling was begonnen. Ik ben direct in de auto naar het ziekenhuis van Breda gereden. Om half twee is mijn zoon Luca geboren.”

Met zijn vriendin en met de club had hij besproken wat hij in zo’n geval zou doen. "We hebben besloten dat ik de wedstrijd tegen De Graafschap altijd zou spelen. Ook als de bevalling tijdens de warming-up zou zijn begonnen. In dat geval was ik direct na de wedstrijd met gierende banden naar het ziekenhuis gereden”, vertelt de doelman. “Dus ik heb Luca zijn eerste flesje gegeven en daarna ben ik vertrokken voor de match.”

Terug voor een flesje

De wedstrijd in Doetinchem had een mooie afloop voor Sparta en voor de keeper. “Daarna ben ik met mijn teamgenoten naar Rotterdam gegaan en vervolgens heeft mijn vader me weer afgezet bij het Amphia Ziekenhuis. Midden in de nacht kwam ik daar weer aan. Om half zes klopte de zuster weer aan, want het was weer tijd voor een flesje.”

Veel rust heeft Coremans dus niet gehad. “Maar ik kan het nu goed hebben. Het gaat niet veel mooier worden dan dit.”