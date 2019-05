Onze 5 weekendtips: jazzen, ridders en klauteren

Breda Jazz (donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag)

Al was het maar omdat er zo’n 20 verschillende podia door de Bredase binnenstad zijn. Alle 126 artiesten en bands zien, gaat niet lukken maar het programma is zo opgezet dat je wel veel kan mee krijgen.

Op de meeste podia van Breda Jazz begint het programma rond 13.30 uur. Op de Grote Markt zijn de eerste acts tegen die tijd al weer bijna klaar. Alle podia liggen binnen een kwartiertje lopen van het station. Rond het centrum liggen ook meerdere parkeerplaatsen waar je je auto kwijt kan.

De meeste optredens zijn gratis. Voor een aantal moet een kaartje gekocht worden. Het gaat om wat acts die op podia in De Avenue en Publieke Werken staan. Kaartjes voor die optredens zijn nog alleen aan de deur te kopen.

Toer de Boer in Handel en Elsendorp (zondag)

Ook in Gemert-Bakel is er een evenement met verschillende ‘podia’. Tijdens Toer de Boer kan je in Handel en Elsendorp boerenbedrijven beleven. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn onder meer paardenhouderij en een varkenshouderij open om eens goed rond te neuzen.

Corrie van den Broek tipte ons Toer de Boer. (Dank, Corrie!) Ze schreef dat er een route van 12,5 kilometer is die je langs alle bedrijven voert. Je mag zelf kiezen waar je begint. Er zijn flyers met de fietsroutes zodat je niks mist. De bedrijven zijn ook met de auto bereikbaar.

Breakout Run in Schaijk (zaterdag en zondag)

Normaal gesproken laat je je op je vrije dag niet insluiten. Het heet niet voor niets een 'vrije' dag. Toch staan ze in Schaijk in de rij om 'gevangengenomen' te worden. Honderden mensen doen daar namelijk mee aan de Breakout Run. Om te ontsnappen moeten de 'gevangenen' een pittige obstacle run doen.

Er zijn verschillende onderdelen waar je je op in kan schrijven. Deelname kost tussen de 21 en 66 euro, afhankelijk van welke run je kiest. Als je ingeschreven bent en er helemaal klaar voor bent, kan je je melden aan de Palmstraat 7 in Schaijk om je vrijheid tegemoet te gaan.



Ridderweekend in Kaatsheuvel (zaterdag en zondag)

In Kaatsheuvel laten ze dit weekend oude tijden herleven; je kan er trainen om ridder te worden. Aan de Baan 46 zijn zaterdag en zondag ruiters hard aan het werk hun 'ridder skills' te verbeteren. Op beide dagen beginnen ze 9.15 uur. Om aan het trainingsweekend mee te doen, betaal je tussen de 330 en 390 euro.

Amarant Countryfestival in Tilburg (zaterdag en zondag)

Het Amarant Countryfestival is ook op een manege. Maar daar niks geen paarden. Hier is het countrymuziek dat de klok slaat. Verschillende artiesten treden zaterdag en zondag bij de manege van Amarant aan de Bredaseweg op.

Op zaterdag begint het om 14.00 uur, zondag kan je al vanaf 11.00 uur van de muziek genieten.

Een kaartje kost een tientje. Neem je ticket voor beide dagen dan krijg je korting en betaal je 17.50 euro. De opbrengst van dit festival komt geheel ten goede aan Stichting Handicap.

Tips?

