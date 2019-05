Bomvol Raadhuisplein: de huldiging van RKC Waalwijk in 10 foto's

Jong en oud was erbij.

Foto: Kevin Cordewener

De Deurzakkers droegen nog eens extra bij aan de feeststemming.

Foto: Kevin Cordewener

De supporters gaan uit hun dak tijdens de huldiging.

Foto: Kevin Cordewener

Duizenden in geel-blauw uitgedoste mensen zingen 'hun' RKC toe.

Foto: Kevin Cordewener

Verschillende supporters hebben fakkels meegenomen. Het maakt het prachtige plaatje compleet.

Foto: Kevin Cordewener

Niet alleen op het plein maar zeker ook op het podium gaat het helemaal los.

RKC-spelers op het podium

You never 'Wolluk' alone!

Foto: Kevin Cordewener

En dan gaat het dak eraf!

De spelers maken er een knalfeest van

Duizenden mensen zijn naar de huldiging gekomen.

Het Raadhuisplein is afgeladen vol

De gemeente maakte speciaal voor RKC een schaal, ter ere van het behalen van eredivisievoetbal.

Foto: Kevin Cordewener



Kijk hieronder naar de mooiste 'bewegende' beelden van de huldiging van RKC Waalwijk. Nog meer mooie momenten vind je in ons liveblog.