Hectische dagen voor Robert Braber: groot promotiefeest met RKC en zelf nacompetitie spelen

Robert Braber was als teammanager van RKC Waalwijk dinsdag in Deventer bij de knotsgekke promotiewedstrijd van zijn club tegen Go Ahead Eagles. In de avond was er al een groot feest, woensdagavond volgde de huldiging met duizenden supporters. Donderdag dan lekker languit op de bank met de beentjes omhoog? Nee, Braber speelde met Halsteren een belangrijke wedstrijd in de strijd om promotie naar de derde divisie.

Als je de opstellingen van Halsteren dit seizoen erbij pakt, dan staat de naam van Braber er steeds bij. "Ik heb één wedstrijd gemist vanwege RKC, de rest heb ik gespeeld." Donderdagmiddag ontbrak hij ook in de basisformatie. Toch te hard gefeest in Waalwijk? "Nee, ik had het vooraf al bij de trainer aangegeven dat ik het geen probleem zou vinden als ik een keer op de bank zou beginnen. Het zijn toch erg drukke dagen geweest."

'Wil dat alles goed is'

Natuurlijk pakte hij een biertje op het fantastische resultaat van RKC. En het bleef ook niet bij één. Maar het was meer dan dat. "In de afgelopen drie weken hebben we zes wedstrijden gespeeld, ik heb volgens mij geen dag vrij gehad. Als teammanager moet ik veel regelen, alles voorbereiden. En je wil dat alles goed is."

De afgelopen dagen werd het alleen maar zwaarder. "Er komt best wel wat bij kijken. Dinsdag moest ik met alle scenario's rekening houden. Je moet zorgen dat alles geregeld is voor het geval je promoveert. Dat gebeurde gelukkig ook. Die avond heb ik het ook wel goed gevierd. Op de dag van de huldiging was het voor mij eigenlijk geen alcohol en geen feest. Ik was heel de tijd bezig."

Geen halve zoutzak

Rondom de huldiging had Braber de wedstrijd van Halsteren al wel in zijn achterhoofd. Om half elf, toen alle geregelde festiviteiten achter de rug waren, ging hij naar huis. "Normaal ga ik als laatste naar huis. Als speler had ik in alle tenten het licht uitgedaan. Nu wilde ik toch fris zijn voor de wedstrijd."

Je wil ook niet als een halve zoutzak op het veld staan - Robert Braber gaf aan geen probleem te hebben met rol als wisselspeler

Fris was hij, maar risico wilde Braber niet nemen. "Een paar weken geleden hadden we het ook. Toen begon ik om acht uur met werken bij RKC en vanuit daar door naar de club, dan ben je toch net iets minder scherp. Ik vond het wel zo collegiaal en professioneel om aan te geven dat het zou kunnen zijn dat ik minder fris was. Je wil ook niet als een halve zoutzak op het veld staan. Bovendien hebben we genoeg goede spelers die dat op kunnen vangen. Uiteindelijk heb ik nog een half uurtje gespeeld. De trainer zei: je moet er toch nog in."

'Zondag gaan we vlammen'

Halsteren verloor op bezoek bij Hoogland met 3-2. Zondag volgt de return, Braber zal dan gewoon weer vanaf het eerste fluitsignaal op het veld staan. "Zo hebben we het afgesproken. Nu rust, zondag vlammen. Dat moet wel ook met deze uitslag."

Braber, die als speler vijf seizoenen actief was voor RKC, komt nu even niet op de club in Waalwijk. "Even een paar dagen vrij. Volgende week begin ik met de voorbereidingen voor volgend seizoen, voor de eredivisie. Nu neem ik mijn rust. Even terugkijken wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is, lekker op het bankie. En dan zorgen dat we zondag die wedstrijd winnen, op basis van wat ik vandaag gezien heb moet dat gewoon kunnen."