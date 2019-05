‘Waar ben ik aan begonnen’, Keldonkse fietst met 180 collega’s de fameuze Alpe d'Huez op

Henny Verhoeven is stamgast van het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker!. Daar vertelde ze regelmatig over haar deelname aan Alpe d’HuZes. Met name over het team Big Challenge dat geheel bestaat uit mensen uit de agrarische sector. “Ik wilde al jaren met het evenement meedoen. Het spreekt me aan om op een sportieve manier geld in te zamelen voor een onwijs goed doel.”

‘Cows are cool’

Als boerin en milieudeskundige koos ze voor een van de teams van Big Challenge. “Ik volg Big Challenge al jaren via social media. Je spreekt dezelfde taal. De saamhorigheid is groot. Er waren al teams van pluimveehouders en varkenshouders, maar nog niet van melkveehouders. We hebben ter plekke het team ‘Cows are cool’ opgericht.”

Verhoeven nam als voorbereiding op Alpe d’Huzes deel aan alle groepstrainingen van Big Challenge. Ondanks alle trainingsarbeid stond ze bij de eerste training ‘geparkeerd’ op de Oude Holleweg, een stevige kuitenbijter bij Berg en Dal. “Bij de latere trainingen in de Eiffel en Ardennen ging het al stukken beter. Ook al omdat ik nu op een andere manier train en op een afgestelde racefiets rijd.”

Henny Verhoeven in training voor de Alpe D'HuZes

Stiekem

Een aangeboren bindweefselaandoening leidt bij Henny soms tot reuma-achtige klachten. “Mijn doel is drie keer de Alpe d’Huez te beklimmen. Ik heb de hele dag de tijd. Eén keer kom ik sowieso boven, als het de tweede keer te pijnlijk wordt dan stop ik ermee. Stiekem hoop ik dat het wél lukt om drie boven te komen.”

De Keldonkse verloor op jonge leeftijd haar moeder aan kanker en ook een van haar beste vrienden overleed aan de gevreesde ziekte. Ook bij Henny werd een voorstadium van de ziekte geconstateerd. “Vanwege mijn moeder werd ik regelmatig gecontroleerd.”

Sponsorloop

Geld voor onderzoek is dan ook hard nodig en Henny zet zich daar met hart en ziel voor in. Met allerlei acties, onder meer een sponsorloop op de school van haar kinderen, haalde Henny al zo'n 10.000 euro onderzoeksgeld op. “Ik heb het streefbedrag al twee keer moeten verhogen. Met mijn bijdrage krijg ik kanker de wereld niet uit, dat weet ik. Maar het helpt wel het onderzoek. Big Challenge heeft dit jaar in totaal al ruim 600.000 euro opgehaald.”

Donderdag 6 juni, de actiedag, komt steeds dichterbij. “Ik zie er wel tegenop”, bekent ze. “Soms is het op de berg erg koud en daar heb ik veel last van. We hebben goed getraind, maar waar in Nederland kun je dertien kilometer klimmen oefenen? Ik heb vaak gedacht: ‘Waar ben ik aan begonnen’.” Op de dag van Alpe d’HuZes is het vroeg opstaan. “Iedereen die start moet vroeg op. Ik sta al om drie uur ’s nachts op om naar het dal af te dalen. Met Big Challenge proberen we gezamenlijk te finishen.”

