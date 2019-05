Jeffrey Herlings maakt eerste wedstrijdmeters van het jaar en toont meteen zijn klasse

Jeffrey Herlings in actie in het slot van vorig seizoen (foto: Ray Archer/KTM)

Jeffrey Herlings heeft bij zijn eerste wedstrijd sinds zijn voetbreuk laten zien dat hij - mits fit - de beste kan zijn. In Rhenen maakte hij zijn rentree tijdens de Dutch Masters of Motocross-wedstrijd. De regerend wereldkampioen was t verreweg de snelste, die vorm nam hij mee naar de eerste manche. Herlings kwam daar als eerste over de finish. In de tweede manche eindigde hij als vierde.

Voor Herlings was de wedstrijd in Rhenen vooral een test in aanloop naar zijn eerste meters in de strijd om de wereldtitel in de MXGP. Herlings won afgelopen seizoen de wereldtitel, die heeft hij voor dit jaar uit zijn hoofd gezet. Door de blessure heeft hij al teveel wedstrijden gemist.

"De derde wedstrijd in de Dutch Masters of Motocross in Rhenen op donderdag zal zijn eerste competitieve wedstrijd van 2019 worden. Daarna zal hij racen in Moggers voor de tweede race van de ADAC MX Masters German-series. Daarna kan hij beoordelen hoe het met zijn rechtervoet is en hoe het met zijn algemene conditie is, zodat hij eventueel terug kan keren in de MXGP", was de uitleg die zijn ploeg KTM gaf in aanloop naar de wedstrijd in Rhenen.

De eerste MXGP-wedstrijd op de agenda is in Rusland, op zondag 9 juni.

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Herlings.

Winst en podium

De eerste manche liet Herlings zien klaar te zijn voor echte wedstrijden. Kort na de start had hij het even lastig. Na een aantal ronden pakte hij echter de leiding en die gaf hij niet meer af. Zo won hij de eerste manche, voor Arminas Jasikonis en Romain Febvre.

In de tweede manche had The Bullet het een stuk lastiger. Hij kwam uiteindelijk als vierde over de finish. De eerste en vierde plek leverde Herlings uiteindelijk een podiumplek op, over twee manches gezien waren er maar twee coureurs beter. Febvre won de Dutch Masters of Motocross in Rhenen met 45 punten, Jasikonis eindigde met 44 punten als tweede. Herlings eindigde op 43 punten.

"Ik ben tevreden over mijn prestatie. Het is geen ideale opmars richting Rusland, maar voorlopig ben ik blij dat ik wedstrijdritme op kan doen. Want alleen maar trainen is ook niets. Ik had ook niet genoeg kracht in mijn armen om een hele race top te rijden", zei Herlings in een eerste reactie tegenover RTV Utrecht.

Snelle trainingstijd

In de ochtend liet Herlings al zien dat hij bij zijn rentree ook echt terug is. In de kwalificatie zette hij de snelste trainingstijd neer, bijna twee seconden sneller dan Glenn Coldenhoff.