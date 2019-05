Ouders verontwaardigd: Big Jump in Deurne failliet, maar nog steeds mogelijk om kaartjes te kopen

Big Jump in Deurne is sinds 28 mei failliet. Dat is althans de boodschap die teleurgestelde en vooral boze bezoekers lezen als ze voor de gesloten deur van de trampolinehal in Deurne staan. Veel van hen hadden online al tickets gekocht.

De deur mag dan gesloten zijn, de website van Big Jump is nog steeds operationeel, zo blijkt als Omroep Brabant de proef op de som neemt. Via het reserveringssysteem en IDeal kunnen mensen nog steeds betalen voor kaartjes. Op Facebook reageren veel mensen verontwaardigd. Een van die mensen is Joy Thijssens.

Site moet uit de lucht

"Laat ik vooropstellen dat ik het voor de eigenaren heel vervelend vind dat ze failliet zijn. Maar wat ik niet kan begrijpen is dat ze de site niet uit de lucht halen. Of een bericht op Facebook hebben gezet. Dat zijn toch allemaal manieren om ervoor te zorgen dat mensen in ieder geval geen kaartjes meer reserveren en betalen. Daarom heb ik die waarschuwing op Facebook gezet", legt Joy uit."

Vreemd dat je als ondernemer niets doet

Haar dochter was regelmatig op de trampolines van Big Jump te vinden, maar stond nu dus voor een gesloten deur. Teleurgesteld en twintig euro armer. Joy: "Dat geld krijgt ze echt wel terug van ons, maar daar gaat het mij niet om. Het is toch vreemd dat je failliet bent, maar mensen nog wel kaartjes laat reserveren en betalen? En dat je niets doet, behalve een briefje op de deur hangen? Dat kan er bij mij niet in."

Geld wel of niet terug?

Hoe erg ze het ook vindt voor de eigenaren, ze laat het er waarschijnlijk niet bij zitten. "Als ik eigenaar zou zijn, zou ik iedereen het geld terugbetalen. Maar ja, er wordt niet eens opgenomen als je ze belt. Dus ik denk dat ik er morgen wel een telefoontje naar de curator aan waag om te horen of we ons geld terugkrijgen."

Dertig euro voor drie jumpende kinderen

Voor een Jumpsessie van één uur betalen bezoekers tien euro, voor twee uur zeventien euro. Een snel rekensommetje laat zien dat een uurtje jumpen met drie kinderen dertig euro kost. Wat de oorzaak is van het failliet en of mensen hun geld terugkrijgen is onduidelijk. Big Jump was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.