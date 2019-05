Het Nederlands kampioenschap visbakken: 'Meedoen is mooier dan winnen'

Vervelen gaat het blijkbaar nooit, ook de 23ste editie van het NK visbakken in Woudrichem trok opnieuw duizenden bezoekers. Zij kwamen af op de bijna veertig deelnemers die groepsgewijs of individueel het beste visje probeerden te bakken.

Hete olie is héél belangrijk

Vrijwel alle deelnemers denken het geheim in bezit te hebben dat ze uiteindelijk kampioen moet maken. Jan Timmermans noemt de temperatuur van de olie het belangrijkste wapenfeit. “Maar ook de samenstelling, het gebruik van peper en zout, is belangrijk.” Een ander vindt juist dat je niet te veel peper en zout moet gebruiken. “Je moet nog wel vis blijven proeven.”



In de jury: de dokter en de wethouder

Van alle gebakken vis belandde donderdag ook veel in de jurytent, waar onder meer de plaatselijke dokter en de wethouder van cultuur van de gemeente Altena in de jury zaten. Wethouder Paula Jorritsma snoepte van alle visjes, bekeek de kleur en tuurde naar de binnen- en buitenkant. Ze hield de vis tegen het licht en sprak de legendarische woorden. “Dat ene stukje zalm heb ik een zesje gegeven en dat andere stukje was een hoger cijfer.”

Meedoen is mooier dan winnen

In de meer dan twintig jaar dat het NK visbakken bestaat is bijna iedereen al een keer kampioen geweest. Is het niet overall kampioen, dan is het wel kampioen van een bepaalde categorie. Op 'n bord in een kraam wordt het NK visbakken krachtig samengevat: "Meedoen is mooier dan winnen!"