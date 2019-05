Omroep Brabant vernieuwt de radio, met vooral in het weekend nieuwe programma's

De eerste verandering is al meteen maandagochtend te horen bij 'Wakker!'. Koen Wijn (eerder van 'Brabants Bont') neemt het stokje over van Maarten Kortlever. Koen praat de luisteraar op de vroege ochtend bij over het laatste nieuws in de provincie, met een portie lekkere muziek erbij.

Brabants Bont

‘Brabants Bont’ wordt voortaan gepresenteerd door Hubert Mol. Een vertrouwd geluid, want hij was al de vaste invaller bij dat programma. Hij vindt het 'best een beetje eng' in zijn eentje, maar hij heeft er enorm veel zin in. De afgelopen jaren was het programma te volgen vanuit de tv-studio. Vanaf volgende week staat Hubert in de vernieuwde radiostudio.

‘Muziek & Zo’ met Eefke Boelhouwers en ‘Afslag Zuid’ met Kristian Westerveld blijven op hun vertrouwde plek.

De werkdag wordt voortaan vanaf zeven uur afgesloten met een nieuw programma ‘Van Brabantse Bodem’. Jordy Graat, onder andere bekend als presentator van 3 Uurkes Vurraf en Fijnfisjeniecafé, draait een uur lang de allermooiste muziek uit onze eigen provincie. Van Krezip tot Guus Meeuwis en van Americana-zanger Mercy John tot Django Wagner.

Weekend

In het weekend wordt flink uitgebreid. Op zaterdag tussen twaalf en twee komt het lunchprogramma ‘Graat & De Laat’. Jordy Graat en Christel de Laat (bekend als typetje Betty van de Oetelaar) vieren samen met de luisteraar het weekend.

In de middag is er een nieuwe stem te horen. Ronny Balk gaat het programma ‘Zet ‘m OB’ maken tussen twee en zes. “We gaan het weekend met de Brabanders vieren en we gaan er een feestje van maken”, zegt Ronny, die eerder bij 8FM presenteerde.