Klacht over geluidsoverlast loopt uit de hand: daders stormen huis binnen, buren opgepakt

BREDA -

Een 30-jarige vrouw uit de wijk Tuinzigt in Breda die bij haar buren klaagde over geluidsoverlast en de politie belde, heeft dat met klappen moeten bekopen. De 54-jarige buurvrouw en haar 46-jarige man trokken haar aan de haren en sloegen haar in het gezicht. Het echtpaar is aangehouden.