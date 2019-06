Stijn is een van de laatste traditionele schaapherders, 'Schapenheld' laat zien of hij dat volhoudt

Omroep Brabant zendt de documentaire dit weekend twee keer op tv uit. Zaterdag om 16.00 uur en zondag om 20.30 uur. Maar je kunt de documentaire na de eerste uitzending ook via deze website bekijken bij Uitzending Gemist.

Herder Stijn is een van de laatste traditionele schaapherders. Hij trekt met zijn kudde over de heidegronden en leeft een eerlijk, duurzaam bestaan met zijn vrouw en twee kinderen. Dat gaat zeker niet vanzelf. Het leven van een hedendaagse herder is verre van eenvoudig. Koppig probeert Stijn zich staande te houden.

Dit is wat 'herder zijn' volgens Stijn Hilgers zou moeten zijn: rust, openheid en een simpel leven

In de documentaire van Ton van Zandvoort zien we dat Stijn Hilgers voor een keuze komt te staan. Zijn idealen blijven botsen met de harde realiteit van de moderne ondernemer. Wat moeten de schapenherder en zijn gezin doen: houden ze de strijd tegen het systeem vol of moet hij met de kudde meelopen?

Meelopen in het systeem is iets wat Hilgers eigenlijk niet ziet zitten. Maar kan hij anders? De documentaire 'Schapenheld' toont zijn worsteling.