Hulpverlening voor ouders van kinderen in snikhete auto: 'Ze zien de ernst van de situatie niet in'

TILBURG -

De ouders die donderdagmiddag waren aangehouden omdat ze twee kinderen in een snikhete auto in Tilburg hadden achtergelaten, zijn weer vrij. Wel wordt er hulpverlening ingeschakeld om het gezin uit West-Brabant in de gaten te houden. "Ze zien de ernst van de situatie niet in", zegt een politiewoordvoerder.