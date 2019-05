Boekwinkel Bek moet sluiten door gebrek aan klanten, maar op de laatste dag staan ze in de rij

Zaterdag is de laatste dag voor boekhandel Bek in Veghel; vandaag stonden er lange rijen voor de kassa.

De medewerkers van boekhandel Bek in Veghel drinken nog een kopje koffie met elkaar. Een beetje verbaasd kijken ze door de ramen van de etalage naar de lange rij mensen die voor de deur staat te wachten. Bek sluit door gebrek aan klanten maar op deze vrijdag is daar niets van te merken.

Nog geen kwartier later staat er alweer een lange rij voor de kassa. "49,70 euro," slaat een van de medewerkers aan op de kassa. Ze lacht naar de klant. "Ik maak er veertig euro van." "Dertig", reageert de klant, maar dat lukt net niet. Voor 35 euro mag hij zijn inkopen meenemen.

Meer dan tachtig jaar

Meer dan tachtig jaar konden Veghelaren voor hun boeken terecht bij Bek. Het was een winkel die de mensen kenden. "De medewerkers lazen hier zelf ook. Ze wisten waar ze het over hadden", vertelt een vrouw die met wat tubes verf naar de kassa loopt. "Voor een 'echte boekwinkel moeten we nu naar Uden", voegt ze er aan toe.

Ze bestelt nooit boeken via internet, vertelt ze. Maar andere klanten vertellen dat ze wel online shoppen. "We zagen het al een poosje aankomen," zegt bedrijfsleider Inge Cremers. "We hebben een grote winkel maar de omzet liep terug. We konden het niet meer bolwerken."

Wijn en sigaren

Bek heeft het nog wel op een andere manier geprobeerd. Al een paar jaar konden Veghelaren er ook wijn, sigaren, vulpennen en penselen kopen. Uiteindelijk heeft dat allemaal niet mogen baten.

Zaterdag is Bek voor het laatst open. Of er dan nog veel te koop is, blijft de vraag. Ook Brabanders houden wel van een voordeeltje en veel mensen zijn de afgelopen dagen al wezen kijken of er nog wat van hun gading in de schappen stond.

Bloemetjesbehang

"Je ziet de winkel niet op z'n mooist", zegt Inge terwijl ze naar de nog maar half gevulde boekenplanken wijst. Bek is ooit ingericht als de bibliotheek van een oud Engels landhuis. Bloemetjesbehang en op maat gemaakte boekenkasten van donker hout met daarboven in mooi cursief het genre boeken dat in die kast thuishoort: spannend, zwangerschap en opvoeding, esoterie, literatuur...

"Een plek waar mensen rustig konden snuffelen", zegt Inge, "dat was wat we wilden zijn."

Het is voorbij. Het is een cliché maar twee snuffelende Veghelaren zeggen het zelf: "Het is het einde van een tijdperk."