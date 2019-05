Wil schreef een brief aan haar vermoorde dochter: 'Wie heeft dit jou toch aangedaan?'

Wil Vreeburg uit Vught loopt zaterdag mee met de stille tocht voor nabestaanden van ruim duizend onopgeloste moordzaken. Om aandacht te vragen voor deze tocht schreef Wil een brief aan haar overleden dochter. Caroline Pino (24) werd 23 jaar geleden vermoord en van de dader is geen enkel spoor.

Caroline zou op vakantie gaan met haar familie, maar kwam nooit aan op de vakantiebestemming in Frankrijk. Op 7 augustus werd ze dood gevonden langs de snelweg bij Parijs. Ze was gewurgd en lag met opgetrokken knieën in haar slaapzak. De vrouw had alleen haar bh en slip nog aan.

De brief

Om meer aandacht te krijgen voor de moordzaak en om op deze manier dichter bij de dader te komen schreven nabestaanden een brief aan de onbekende moordenaar. Wil begon haar brief aan de moordenaar, maar ze kreeg niets op papier. Daarom besloot ze de brief aan haar vermoorde dochter. “Het lukte me niet om de brief aan de dader te richten, maar aan mijn dochter schrijven kon ik wel. Die brief had ik ook snel af.”

Wil gaat de brief zaterdag voorlezen tijdens de stille tocht in Almere. Een fragment:

Lieve Caroline,

Wat ben je ver weg, lief kind. Kon ik je maar even echt voelen. In juli van dit jaar zal het 23 jaar geleden zijn dat jou iets verschrikkelijks overkwam. Er is de afgelopen jaren geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan je heb gedacht, maar dat hoef ik jou niet te zeggen. Dat weet je omdat we altijd contact hebben met elkaar. Wie heb je toch ontmoet die jou dit heeft aangedaan? Wat is er toch gebeurd en waarom?

Dader

Wil is nog elke dag bezig met Caroline. “In gedachten praat ik met mijn dochter.” Dat de moordenaar nog steeds niet is gevonden, probeert ze wat meer van zich af te zetten. “Ik ben niet dagelijks met de dader bezig, maar ik vind wel dat er meer aandacht moet komen voor deze zaak en voor de andere duizenden cold cases.”

Vorig jaar is de moordzaak weer opgepakt in Nederland. In 1996 deed de Franse politie niet veel moeite om deze zaak op te lossen en in Frankrijk is de zaak ondertussen ook al verjaard. Maar ook daar wordt de zaak nu weer opgepakt.

“In januari ben ik nog in Frankrijk geweest om DNA af te staan. Het doet me goed dat deze zaak ook in Frankrijk weer geopend is.” Omdat de zaak verjaard is, zal er niemand veroordeeld worden als de dader wordt gepakt. Het is vooral belangrijk voor de nabestaanden dat ze antwoorden krijgen.

Sluitstuk

Wil gaat met haar man Jos en met nog veel meer andere nabestaanden zaterdag de stille tocht lopen. “Naar aanleiding van de brieven die we hebben geschreven is de stille tocht het sluitstuk van deze actie.”

Het is de eerste keer dat deze tocht wordt gelopen en het is nog onduidelijk hoeveel mensen er meedoen. “Het is een mooi initiatief. Peter R. de Vries heeft ons geholpen met de moordzaak, hij zal er zaterdag ook zijn.”

Emotioneel

Wil hoopt dat deze zaak wordt opgelost, maar ze blijft geëmotioneerd. “Het blijft altijd lastig. Je bent je kind kwijt. Je gaat verder, je moet wel.”

