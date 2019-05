Boswachter Wim ruimt iedere week zwerfafval op: 'Uiteindelijk komt het in ons eten terecht'

Volgens Wim komen er veel mensen recreëren in het gebied. ''Mensen zijn te gast bij ons, maar dan moeten ze zich ook als gast gedragen. Dat gebeurt helaas niet altijd. Met name in de bermen waar veel fietsers en brommers langskomen, wordt veel zwerfafval gedumpt'', vertelt Wim.

Plastic op je bord

Het gevaar van zwerfafval is dat het erg lang duurt voordat stoffen zoals plastic afgebroken worden in de natuur. Uiteindelijk komen deze stoffen in onze voedselketen. ''Wij staan zelf als laatste in de voedselketen, dus uiteindelijk eten en drinken wij het zelf. Wat gaat er straks met ons gebeuren wanneer kleine stukjes plastic in onze bloedsomloop of hersenen terechtkomen?'', vraagt Wim zich bezorgd af.

