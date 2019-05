Zwaargewonde motorrijder denkt dat hij opzettelijk is aangereden, politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van een aanrijding tussen auto en een motor, vorige week vrijdag op de Wagenbergsebaan in Wagenberg. Bij dat ongeluk raakte een 39-jarige motorrijder uit Zevenbergschen Hoek zwaargewond. De automobilist reed na het ongeluk door. De motorrijder vermoedt dat hij opzettelijk is aangereden.

De motorrijder haalde op de linkerrijstrook een donkergrijze Peugeot 206 in. Tijdens het inhalen kwam de auto plotseling naar links en botste tegen de motor. De motorrijder viel en raakte zodanig gewond dat hij op de intensive care van een ziekenhuis in Tilburg terechtkwam. De motorrijder brak acht ribben, een onderarm, sleutelbeen en schouderblad. Ook liep hij twee gescheurde nekwervels en twee klaplongen op

Opzet

Het slachtoffer vertelde later in het ziekenhuis dat er mogelijk opzet in het spel was. Hij reed achter de auto toen de bestuurder plotseling remde. Daarop haalde hij de auto links in en op dat moment kwam de auto ineens naar links.

Later op de dag vond de politie in de gemeente Drimmelen de beschadigde auto. De auto is in beslag genomen en wordt op sporen onderzocht. De politie zoekt getuigen en met name een ouder echtpaar in een mintgroene auto die in de buurt reed toen het ongeluk plaatsvond. Er is nog niemand aangehouden.