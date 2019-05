Virgil van Dijk wil nu wel de hoofdprijs pakken: 'Wedstrijd van vorig jaar nooit teruggekeken'

Het zou voor Van Dijk zijn eerste prijs betekenen bij Liverpool. De centrale verdediger heeft al genoeg persoonlijke prijzen ontvangen in zijn tijd bij The Reds. Afgelopen week werd hij door Liverpool-fans en spelers benoemd tot speler van het jaar.

Die benoeming past perfect in het rijtje van dit seizoen, waar Van Dijk gekozen werd in het Champions League-team van het jaar en werd uitgeroepen tot beste speler in de Premier League. Maar de Oranje-captain zou maar wat graag de Champions League willen winnen. “Als ik die allemaal kan inruilen voor de Champions League, doe ik dat meteen”, zegt Van Dijk in gesprek met de BBC.

Vorig jaar kreeg Van Dijk dus al voor het eerst de kans om de cup met de grote oren te winnen, maar toen gingen Van Dijk en co hard onderuit in Kiev tegen Real Madrid (3-1). De centrale verdediger heeft de wedstrijd nooit in zijn geheel teruggekeken, al zag hij wel wat doelpunten voorbij komen. "Die nederlaag kwam hard aan. Ik kon ook echt niet in slaap komen die nacht. Maar van fouten leer je, dus ook van deze. De ervaring van toen neem ik mee, hopelijk kan ik het gebruiken."

In de finale komt Liverpool Tottenham Hotspur tegen. Gezien de ranglijst in Engeland zou je geneigd zijn te zeggen dat Liverpool deze wedstrijd wel even gaat winnen. The Reds eindigden namelijk 25 punten boven Spurs. "Mensen kunnen zeggen dat wij een veel beter seizoen hebben gehad in de competitie.

"Dat is wel waar, maar in een finale kan alles gebeuren, want het gaat nu maar om één wedstrijd", zegt Van Dijk. "Tottenham heeft een hele sterke ploeg. Ze hebben een fantastische keeper, twee geweldige centrale verdedigers en een heel goed middenveld. En voorin hebben ze spelers die het verschil kunnen maken. Maar zo zullen ze ook over ons denken. Liverpool is ook geen fijn team om tegen te spelen."

Geen vakantie

Overwinning of niet, Van Dijk kan na de Champions League-finale nog niet gaan genieten van een vakantie. Maandag vliegt hij namelijk naar Portugal, om zich bij het Nederlands elftal te voegen. Oranje speelt namelijk in de halve finale van de Nations League tegen Engeland. Dat duel wordt komende donderdag gespeeld. Een paar dagen later, op zondag 9 juni, worden de strijd om plek drie en de finale gespeeld.