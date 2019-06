Yibbi Jansen is 19 en heeft al 13 hockeyinterlands gespeeld, vanwege haar studie gaat ze naar SCHC

Hockeyster Yibbi Jansen uit Gemonde vertrekt bij Oranje-Rood. De 19-jarige Jansen verlaat voor het eerst het Brabantse land en gaat spelen voor SCHC in Bilthoven. Ze gaat studeren in Amsterdam en kon ook naar de hockeyclub in de hoofdstad, maar uiteindelijk koos ze toch voor SCHC. “Ik heb daar gewoon een heel goed gevoel bij”, zegt ze over haar overstap.

“Ik ken nog een aantal meiden van mijn tijd bij Jong Oranje en ik heb het gevoel dat ik me daar goed kan ontwikkelen in een jong team. Verder zijn er ook nog genoeg ervaren speelsters van wie ik veel kan leren.”

Jansen, de dochter van voormalig hockeydoelman en international Ronald Jansen, zal voor haar overstap voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Buiten Brabant en in een heel nieuwe omgeving. “Dat is wel een grote stap inderdaad. Het zal vast even wennen zijn, maar als het goed is gaat dat allemaal wel een beetje vanzelf. Ik hoef me daar niet speciaal op voor te bereiden.”

Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

De 19-jarige hockeyster heeft wel een tijdje nagedacht over haar vervolgstap, ook haar ouders hebben haar advies gegeven. “Maar uiteindelijk heb ik de keuze zelf moeten maken. Mijn ouders vonden het wel jammer dat ik het huis uit ging, maar ook zij zijn ervan overtuigd dat dit een goede keuze is.”

Al op haar vijftiende debuteerde Jansen bij HC Den Bosch, maar uiteindelijk vertrok ze wel bij de 19-voudig landskampioen. Ze wilden op jonge leeftijd veel speeltijd en daar paste de stap naar Oranje-Rood uit Eindhoven perfect in. Nu gaat ze dus naar club nummer drie uit haar loopbaan. “Het is ook niet dat ik me bij Oranje-Rood niet meer kan ontwikkelen, maar het wordt door mijn studie wel heel lastig om telkens van Eindhoven naar Amsterdam te reizen.”

Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Terugkeer HC Den Bosch?

Aan carrièreplanning doet Jansen niet aan. Volgens haar is het onmogelijk om bepaalde stappen in je hoofd uit te stippelen. Ze wil zich nu gaan focussen op de komende twee jaar bij SCHC. Daar kan Jansen, die al dertien interlands op haar naam heeft staan, zich verder ontwikkelen in een andere omgeving.

Op de vraag of een mogelijke terugkeer in Brabant bij HC Den Bosch wel eens door haar hoofd speelt, antwoordt ze. “Nee, echt niet. Daar ben ik gewoon niet mee bezig. Ik moet zelf beter worden. We zien wel wat er allemaal gaat gebeuren. Nu eerst SCHC.”