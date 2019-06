Aanhangers WEARE1 demonstreren op Stadhuisplein in Eindhoven: 'Wij zijn tegen racisme'

De demonstranten op het plein reageerden geschokt op het plan van Pegida om alsnog komende donderdag te demonstreren en een steniging te gaan naspelen bij de Al-Fourqaanmoskee. "Des te belangrijker is het om het tegengeluid van 'Wij zijn samen Eindhoven' te laten horen", zei een van de demonstranten.

Een buurtbewoonster bij wie afgelopen zondag de ongeregeldheden voor de deur plaatsvonden zegt tegen de groep demonstranten: "Wij hebben geen problemen in onze wijk. Wij zijn tegen racisten." Een andere demonstrant riep: "Pegida heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken: Dit is treiteren!", liet een demonstrant horen.

"We staan hier omdat er in Eindhoven geen plaats is voor haatdragende boodschappen", zegt Esra Altmis, een van de initiatiefnemers van WEARE1. "We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort. We willen samen leven."

Ze vindt het nog steeds nodig om te demonstreren. "Onze jongeren overschreden door de haatdragende boodschappen een grens en daar waren wij ook niet blij mee. Mensen mogen demonstreren, ook Pegida. Maar niet op deze manier. Een vorm van treiteren."

Aan het einde van de demonstratie boden de demonstranten aan wethouder Yasin Torunoglu een petitie met 3376 handtekeningen aan tegen de komst van Pegida. Tot slot ging de groep demonstranten op het podium staan en scandeerde: 'Wij zijn Eindhoven, wij zijn 1'.