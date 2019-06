Niels (20) mag als eerste Nederlander beginnen aan musicalopleiding in Londen, nu het geld nog

Niels van Doormalen mag van de theaterzaal in Nederland naar de theaterzaal in Londen. (Foto: Noortje van Gestel)

Niels van Doormalen (20) uit Valkenswaard is de eerste Nederlander ooit die aan de masteropleiding Producing For Musical Theatre in Londen mag beginnen. Hij is een van de tien gelukkigen uit vele aanmeldingen van over de hele wereld die de enige masteropleiding mag doen die gericht is op het produceren van musicals. Nu het geld nog bij elkaar zien te krijgen.

Niels begon met de vooropleiding Muziektheater aan de Fontys Hogeschool en ging daarna Theaterwetenschap volgen aan de Universiteit van Amsterdam. En nu dus naar Londen: “Ik vind het doodeng”, zegt hij. “Ik wilde helemaal niet een jaar naar Engeland, want dat vond ik heel lang weg van huis. Maar vrienden die ook in Londen wonen en die ook in het theatervak zitten, zeiden: ‘Niels, je moet gaan. Dit is hoe jij bent.”

Van Bladel naar Londen

Niels was al vroeg bezig met muziek en theater. Toen hij jong was deed hij als trompettist al mee met het solistenconcours van Bladel. Daarna ging hij door naar het Utrechts conservatorium. Hij meldde zich vervolgens aan voor de vooropleiding Muziektheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Als ik in het theater zit, denk ik steeds: dit kan beter

“Ik stond tijdens mijn opleiding in Tilburg voor de schermen. Toen kwam ik erachter dat je als producent veel meer kan betekenen voor het genre. Als ik in het theater zat, dacht ik steeds: dit kan beter. Daarom wilde ik meer de kant van productie op, omdat je dan alles vanaf het startpunt regelt”, vertelt Niels.

En als producent zat Niels helemaal op zijn plek. Tijdens de studie Theaterwetenschap in Amsterdam werkte Niels al mee aan musicals als Soof en The Color Purple.

Producing for Musical Theatre

Omdat de masteropleiding in Londen maar weinig studenten toelaat, moest Niels eerst door een strenge selectie heen. De opleiding is volgens Niels zo uniek omdat je erg in het diepe wordt gegooid, je aan het einde van het jaar een musical moet maken van 45 minuten en omdat je met producenten uit onder andere New York, Londen en Italië mag werken.

Ik heb iets bij de Van den Ende Foundation getriggerd



33.000 euro nodig

Hoewel Niels al is aangenomen, moet hij nog wel een flink bedrag bij elkaar krijgen. In totaal heeft hij 33.000 euro nodig. Hij heeft al een crowdfundingsactie opgezet. “De Van den Ende Foundation en het VSB Fonds hebben mij al gesteund met 19.000 euro”, aldus Niels. “Het was wel even gek dat het bestuur van de Van den Ende Foundation rond de tafel zat om mij te ondersteunen, maar blijkbaar heb ik iets bij de Van den Ende Foundation getriggerd.”

Niels denkt dat vooral zijn visie op de toekomst van de musicals Joop van den Ende heeft overgehaald om hem te helpen. “Ik zoek een boodschap in musicals en ik denk dat dat essentieel is voor een nieuwe generatie. Ik zou niet zo snel een grote entertainmentproductie als Mamma Mia! maken.”

Terug naar Brabant

Als Niels volgend jaar terugkomt uit Londen, wil hij iets gaan betekenen voor de vernieuwing van musicals in bijvoorbeeld Tilburg. “Ik ben door een gemeenteraadslid van Tilburg terechtgekomen bij een coalitie over de vernieuwing van de musical”, zegt Niels. “En dat vind ik heel leuk, want ik vind het erg leuk om in Brabant te spelen, omdat ze zo gericht zijn op theater.”