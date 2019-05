Best Kept Secret Festival is begonnen en de eerste biertjes zijn alweer soldaat gemaakt

Best Kept Secret is begonnen met muziek, drankjes én voor wie wil een verfrissende duik

Festivalliefhebbers hadden het ongetwijfeld al tijden in koeienletters in de agenda staan: Best Kept Secret Festival. Vrijdagmiddag om drie uur ging het festivalterrein open. Een blik op social media leert ons dat de eerste optredens van het weekend zijn begonnen én dat de eerste biertjes genuttigd zijn.

Veel vrolijke gezichten in ieder geval bij de start van het festival. Annemieke bijvoorbeeld ziet er happy uit, zeker omdat ze een feestmutsje op haar hoofd heeft. Ze is dan ook jarige. Hoe oud ze is geworden? Lachend roept ze: "21!" Maar haar vriendinnen verraden haar: "31!" Het festivalbezoek is haar verjaardagskado. En dat kan slechter: "Goeie sfeer, dit bevalt wel!"



Julien Baker trapte vrijdagmiddag muzikaal af en op het hoofdpodium begon niet veel later Blossoms. Over publiek hadden de acts ondanks het vroege tijdstip niet te klagen, de eerste optredens werden druk bezocht.

Niet veel later lagen de eerste bezoekers al in waterplas bij het festivalterrein. "Ik denk achttien graden. Verfrissend maar toch aangenaam", concludeert een Belgische feestganger na een duik. "Ik denk dat het water morgen vol zit."

Je tentje opzetten op de camping, het hoofd koel houden, bepalen welke optredens je wilt gaan zien, zorgen dat je op tijd een drankje in je handen hebt, bezoekers van Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek hebben het er maar druk mee de komende dagen. En dan is er nog de steeds terugkerende vraag: wat eten we vandaag?Crêpes, tortilla's, falafel of een frietje kapsalon, het is allemaal te krijgen op het festivalterrein.

Een mannelijke bezoeker: "Er is echt heel veel keus." Last van keuzestress krijgt hij er niet van: "Ik had zin in een hotdog." En laat hij die nu eentje hebben bemachtigd. Het broodje met worst wordt weggespoeld met een biertje. Eén van zijn metgezellen drinkt een glaasje cola: "Ja, even een glaasje tussendoor om het vanavond wat langer vol te houden."

Hieronder een verslag in Instagramposts en tweets.