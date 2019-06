Zwaluwen kijken in de Genneper Parken: ouders vliegen af en aan om hun jongen te voeren [NATUURVLOG]

Net onder de rook van Eindhoven vind je de Genneper Parken. Dit is een oud boerenlandschap van een buurtschap waar onze natuurvlogger Tim deze week het leven van boerenzwaluwen in beeld bracht. ‘’Hoewel je de moderne gebouwen van Eindhoven op de achtergrond ziet en de auto’s in de stad nog hoort rijden, lijkt het alsof je hier honderd jaar terug gaat in de tijd’’, zegt Tim.

De Genneper Parken is een historisch beekdallandschap waar veel boerenzwaluwen te vinden zijn. In de Genneper Parken staat de Genneper Hoeve. Deze boerderij uit 1740 is een ideale broedplaats voor de vogels.

Vogels en varkens

"De boerenzwaluwen hebben insecten nodig. Daarom zoeken ze naar een boerderij of een plek waar veel dieren zijn. Je ziet de boerenzwaluwen daarom vaak in de buurt van varkens’’, zegt Age Opdam, eigenaar van de Genneper Hoeve. Ook de aanwezigheid van ‘prut’ en strootjes, waarmee de boerenzwaluwen vakkundig hun nesten metselen, vinden ze bij de Genneper Hoeve.

Op een acrobatische manier jagen de boerenzwaluwen op hun prooi en vangen ze insecten zo uit de lucht. Vervolgens vliegen ze naar een stal in de boerderij. Hier zitten acht tot tien nesten vol jong kroost hongerig op eten te wachten. De ouders vliegen ongeveer 400 keer per dag van het nest naar de graslanden om eten te zoeken. ‘’Je kan je wel voorstellen dat het hier een groot kippenhok is. Het is echt hartstikke leuk om te zien’’, zegt natuurvlogger Tim.