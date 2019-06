Liverpool-gigant Virgil van Dijk komt in illuster rijtje met beroemde landgenoten

Virgil van Dijk staat zaterdagavond met Liverpool in de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur. Als de bal in Estadio Metropolitano in Madrid vanaf 21.00 uur zijn eerste omwentelingen maakt, behoort de Bredase gigant tot een select gezelschap Nederlandse voetballers.

Van Dijk wordt de zevende Nederlandse speler in de 27-jarige historie van de Champions League met minstens twee finales op zijn naam in dienst van een buitenlandse club. De sterke verdediger stond vorig seizoen ook al met Liverpool in de eindstrijd, waarin Real Madrid met 3-1 te sterk was.

In spoor van Seedorf en Davids

Clarence Seedorf en Edgar Davids waren de eerste twee Nederlanders die in buitenlandse dienst in twee finales van de partij waren. Seedorf deed dat met Real Madrid in 1998 en AC Milan in 2003, terwijl Davids twee keer met Juventus de eindstrijd bereikte (in dezelfde jaren als Seedorf).

Later voegden Jaap Stam (1999 en 2005), Mark van Bommel (2006 en 2010), Edwin van der Sar (2008, 2009 en 2011) en Arjen Robben (2010, 2012 en 2013) zich bij dat duo. Overigens is Seedorf Nederlands recordhouder met vijf Champions League-finales in buitenlandse dienst.

Twee keer met Liverpool

Van Dijk wordt na Seedorf, Davids, Van der Sar en Robben de vijfde Nederlander die meer dan één keer de Champions League-finale bereikt met dezelfde buitenlandse club. Overigens kan ook Van Dijk's ploeggenoot Georginio Wijnaldum zich bij bovenstaande spelers voegen. De voormalige PSV'er maakte vorig seizoen ook speelminuten in de eindstrijd tegen Real Madrid.

Van Dijk en Wijnaldum treden daarnaast in de voetsporen van Van der Sar en Robben als enige andere twee Nederlanders die namens dezelfde buitenlandse club twee opeenvolgende Champions League-finales spelen.

Nederlanders in de CL-finale met een buitenlandse club:

1992/93: Frank Rijkaard en Marco van Basten (beiden AC Milan)

1997/98: Clarence Seedorf (Real Madrid) en Edgar Davids (Juventus)

1998/99: Jaap Stam (Manchester United)

2002/03: Clarence Seedorf (AC Milan) en Edgar Davids (Juventus)

2004/05: Jaap Stam en Clarence Seedorf (beiden AC Milan)

2005/06: Giovanni van Bronkhorst en Mark van Bommel (beiden Barcelona)

2006/07: Dirk Kuyt en Boudewijn Zenden (Liverpool), Clarence Seedorf (AC Milan)

2007/08: Edwin van der Sar (Manchester United)

2008/09: Edwin van der Sar (Manchester United)

2009/10: Wesley Sneijder (Internazionale), Mark van Bommel en Arjen Robben (Bayern)

2010/11: Edwin van der Sar (Manchester United) en Ibrahim Afellay (Barcelona)

2011/12: Arjen Robben (Bayern)

2012/13: Arjen Robben (Bayern)

2017/18: Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum (Liverpool)