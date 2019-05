Hoop voor NAC: Brabantse clubs tonen veerkracht na degradatie als hekkensluiter

Ruim twee weken geleden degradeerde NAC voor de zesde keer in zijn historie uit de Eredivisie. Hoe vaak keerde een club eigenlijk weer direct terug naar het hoogste niveau na een afgang als hekkensluiter? Uit een duik in de cijfers blijkt dat de Bredanaren niet hoeven wanhopen.

NAC degradeerde eerder in de seizoenen 1964/65, 1982/83, 1984/85, 1998/99 en 2014/15 uit de hoogste afdeling van het vaderlandse voetbal. In twee van die vijf jaargangen finishten de Bredanaars - net als dit seizoen - als hekkensluiter in de competitie: in 1965 en 1999. NAC toonde echter in het daaropvolgende seizoen veerkracht en keerde meteen terug naar het hoogste niveau.

Brabantse volharding

In totaal kwam het in 61 jaar Eredivisie-voetbal zeventien keer voor dat de nummer laatst van de ranglijst een jaar later meteen terugkeerde bij de beste clubs van Nederland. Het blijkt dus lastig, maar niet onmogelijk. Zeven keer ging het daarbij om een Brabantse club.

Behalve NAC in 1966 en 2000 flikten ook Willem II (in 2012 en 2014), FC Den Bosch (2001), RBC Roosendaal (2002) en RKC Waalwijk (2011) dat kunstje.

NAC was in 1966 de eerste club die direct terugkeerde na het seizoen ervoor te hebben afgesloten als nummer laatst, FC Twente kopieerde dat kunststukje dit seizoen nog na de eerdere afgang in seizoen 2017/18.

Oefencampagne

De lange weg terug naar de Eredivisie begint voor NAC op dinsdag 25 juni. Op die dag staat de eerste training van het nieuwe seizoen gepland. De club begint zijn oefencampagne op 29 juni met de traditionele oefenwedstrijd tegen de Zundertse selectie op het terrein van vv Zundert.



Beelden van het feest rond de laatste promotie van NAC, in 2017.

Gebruikte data: archief Finbar van der Veen