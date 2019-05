Meerdere gewonden bij twee ongelukken op A58, snelweg afgesloten richting Roosendaal

SINT WILLEBRORD -

Op de A58 zijn vrijdagavond in korte tijd twee ongelukken gebeurd. Dat gebeurde in de richting Roosendaal. In totaal zijn acht mensen betrokken bij de ongevallen. Het lijkt erop dat ze allemaal gewond zijn geraakt, laat een politiewoordvoerder weten. Over de aard van hun verwondingen kon ze niets zeggen.