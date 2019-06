Drie kinderen en drie volwassenen gewond bij ongelukken op A58 bij Sint-Willebrord

Het eerste ongeluk gebeurde rond kwart over acht. Een auto slipte door nog onbekende oorzaak, raakte de vangrail en eindigde vervolgens in de berm tegen een boom. In deze auto zaten twee 9-jarige jongens uit Beverwijk, een 42-jarige vrouw uit Beverwijk en een 68-jarige Amsterdammer. De jongens en de man zijn naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw, die achter het stuur zat, bleef ongedeerd.

Hard afremmen

Terwijl de hulpverleners zich ontfermden over de slachtoffers, gebeurde nog een ongeluk. Een automobilist remde hard af bij het zien van de hulpdiensten. De bestuurder van de auto daarachter kon nog op tijd remmen, maar de automobilist daarachter niet. Die auto klapte vol op de tweede auto. Die belandde tegen de vangrail.

In deze auto zat een 8-jarig meisje uit Goes, samen met een 34-jarige man en een 28-jarige vrouw. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.