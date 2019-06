Anne (18) is een van de jongste deelnemers van de Elfstedentocht van Maarten van der Weijden

“Mijn motto is ook gerelateerd aan opa. Hij zat vol met kanker en toch wilde hij de honderd halen. Maar hij is op 94-jarige leeftijd overleden”, vertelt Anne. “Het is heel mooi dat ik dit voor hem kan doen. Ik weet dat hij trots op me zal zijn.”

Trainen

Ze is aan het trainen bij de Galderse Meren in Breda. Anne doet aan openwaterzwemmen en ze zwemt hier regelmatig haar rondjes. Dat doet ze niet alleen, want haar moeder brengt haar altijd. Ze houdt haar dan vanaf een stoeltje, van achter een krantje, in de gaten.

"Ik moet straks zorgen dat Anne iedere keer op tijd op het juiste punt is en daarna weer naar het volgende punt wordt gebracht", zegt moeder Anja Dickens. "Het is iets heel moois dat ik Anne kan steunen om haar plan uit te voeren. Ik denk wel dat het veel van haar vraagt. Het gaat dag en nacht door, dus ik denk dat het best heftig is. Maar Anne is een echte doorzetter, dus ze gaat het halen. Als zij zegt dat ze het doet, dan doet ze het ook.”

Elf keer

Voor Anne is twee kilometer zwemmen op zich goed te doen, maar dat meerdere keren doen is een uitdaging. “Het zwaarste wordt het om het elf keer vol te houden. Soms zit er veel rust tussen de twee punten en soms heel weinig. Planning is wel echt belangrijk.”

Het verlies van de opa van Anne is nog vers. Samen met haar moeder meedoen met deze tocht is dan ook een deel van de verwerking. “Als het straks gelukt is, denk ik dat het een heel emotioneel moment is”, vertelt moeder. “Anne heeft nog heel weinig emoties kunnen laten zien, ze zat gelijk voor haar eindexamen. Dus ik denk dat na de finish de ontlading komt.”