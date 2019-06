Tilburgse motorrijder stapelt fout op fout en raakt motorfiets kwijt

Toen de man na een stopteken wel remde, bleek dat er nog veel meer niet in orde was. Zo bleek de motorfiets geschorst te zijn en was op de plek van de verlichting een zaklamp bevestigd. Verder had de man - een 47-jarige Tilburger - ruim zeventien gram amfetamine en elf gram hennep en een vlindermes bij zich.

De motorfiets is in beslag genomen.