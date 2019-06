Lompe actie of dierenactivist? Man loopt wei in en jaagt koeien stuipen of het lijf

Een 25-jarige man uit Noordeloos heeft zaterdagochtend flink wat koeien in een Oosterhoutse wei bang gemaakt. De man stond met autopech op de vluchtstrook van de A27, ging aan de wandel, vernielde een afrastering en liep vervolgens een kudde koeien tegemoet. De koeien raakten zo van slag dat ze het op een lopen zetten. De boerin spreekt van dierenactivisme. De politie denkt dat het 'een onhandige actie' was.

"De koeien zijn in ieder geval flink overstuur", vertelt boerin Anke. Haar boosheid is nog duidelijk hoorbaar. "Koeien zijn van nature vluchtdieren en zodra de kudde in beweging komt, rent alles door." De koeien kwamen terecht op een stuk wei wat net was ingezaaid en waar ze nog niet hadden mogen lopen. "Sommige koeien hebben zich echt bezeerd en lopen kreupel. We moeten afwachten hoe het zal gaan."

Rustig blijven

Anke is door de actie van de man zowel heel erg boos als intens verdrietig. "We zagen dat onze koeien ontsnapt waren. Dat is raar, want melkkoeien zijn vrij rustig en ontsnappen eigenlijk nooit. Tenzij er écht iets geks aan de hand is", vertelt Anke. Vervolgens zag Anke een man door de wei lopen.

Daarna is de boerin meteen naar de man gerend om hem te stoppen. "Ik probeerde rustig te blijven en met hem te praten, maar hij dreigde nog meer koeien vrij te laten."

Met autopech op vluchtstrook

Anke en haar familie zijn er van overtuigd dat het om een dierenactivist gaat. De politie is dat echter niet. "De 25-jarige man van Irakese afkomst, stond vermoedelijk met autopech op de vluchtstrook van de A27 en is daarna het weiland ingelopen. Hij heeft daarbij de afrastering en bedrading vernield. De koeien zijn in paniek geraakt, maar niet ontsnapt", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Erg onhandig. Hij had beter naar een benzinepomp kunnen lopen."

De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor. "We wachten op dit moment nog op een tolk."

'Dit hoort niet zo'

Toch hebben de boeren van de zuivelboerderij het heel anders beleefd. "Toen ik bij die man was zei hij toch echt heel duidelijk dat hij 'nog meer koeien ging loslaten omdat dit niet zo hoorde', vertelt Anke woest. "Weet je, je werkt tachtig uur per week, verdient er amper geld mee en dan krijg je dit. Dan loopt er ineens zo'n 'gek' door je wei die je koeien bang maakt. We doen alles voor onze dames. Alles. Ik ken ze allemaal bij naam en herken elke vlek. Er is echt iets gaande in Nederland. Mensen denken maar dat het normaal is om zomaar door een wei te lopen, omdat wij niet goed voor onze dieren zouden zorgen."

En dat is nou precies wat Anke zo boos maakt. "Iedereen mag weten hoe wij werken en wat wij doen voor onze dieren. Wij geven op onze boerderij rondleidingen zodat iedereen het met eigen ogen kan zien. Ik ben trots op mijn werk, op het bedrijf en op onze dieren. We noemen ze niet voor niks onze prinsessen."