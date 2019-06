Laatste Emté-filialen sluiten hun deuren: medewerkers in tranen op laatste dag

De meeste Emté's werden de afgelopen maanden al omgebouwd tot Jumbo of COOP. De filialen in onder meer Den Bosch, Diessen, Sint-Michielsgestel, Tilburg en Kaatsheuvel waren nog open. Tot zaterdag.

In Kaatsheuvel vloeiden zaterdag de tranen, vooral bij de vaste medewerkers. Twee van die vaste medewerkers zijn Nicole en Corine. Met name Corine is haar emoties nauwelijks de baas. “Het is gewoon zo’n dubbel gevoel. Het is zo erg om al die lege schappen te zien.”

Grootgebracht door de familie Trommelen

Ze is ooit als vijftienjarig meisje bij de kaas- en vleeswarenafdeling van de Emté begonnen en een van de medewerkers die al tientallen jaren bij de supermarktketen werkt. Of beter gezegd: heeft gewerkt. “Ik ben nu 59, dus kun je nagaan hoeveel jaar dat is. Ik ben echt door de familie Trommelen (voormalig eigenaar van de Emté's) grootgebracht, ze hebben mij gekneed en alles geleerd. En dan sta je nu in een lege winkel”, vertelt Corine met tranen in haar ogen.



Een rare dag

Ook bedrijfsleider Robin Grant heeft het er moeilijk mee. “Het is een triest beeld als je in zo’n gangpad met alleen maar lege schappen staat. Maar ja, het hoort natuurlijk wel bij de afsluitende fase waar we nu inzitten. Ik wil dit beeld zo snel mogelijk vergeten. Het is een rare dag. Van de ene kant heel triest, maar van de andere kant ben ik ook wel blij dat we nu met de verbouwing kunnen beginnen.”

Hij begrijpt heel goed dat zijn mensen geëmotioneerd zijn. “Sommigen hebben hier veertig jaar gewerkt! Ze zijn trots op dat werk, Emté is gewoon een deel van hun leven geworden. Dus ja, dat doet pijn.”

Wienermelange en taarten

Zelfs vaste klanten Ben van der Velden en Brigitte Heesbeen gaat het niet in de koude kleren zitten. Ben: “De Emté is zo’n mooie winkel, dus ik vind het echt heel erg jammer. En zal vooral mijn fijnproeverspasje en het koffieapparaat met die lekkere Wienermelange missen.” Brigitte: “Wij wonen al 39 jaar in Waalwijk en al die jaren hebben we hier onze boodschappen gedaan. Wat ik het meest zal missen? De taarten van de Emté. Die mis ik nu al!”

Naar de Voedselbank

Om acht uur 's zaterdagochtend stroomden de klanten binnen en was het razend druk in de supermarkt. Om tegen de klok van één uur een vrijwel lege Emté achter te laten. Wat er nog aan spullen over is, gaat naar de Voedselbank.