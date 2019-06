Vrouw overlijdt na aanrijding met tractor in 's-Gravenmoer, doorrijder gepakt

Een vrouw is zaterdagmiddag overleden nadat ze is aangereden door een tractor.

'S GRAVENMOER -

Een vrouw is zaterdagmiddag overleden nadat ze is aangereden door een tractor. De vrouw fietste op de Vaartweg in 's-Gravenmoer toen het ongeluk gebeurde. De bestuurder van de tractor reed na het ongeluk door, maar is inmiddels door de politie gevonden.