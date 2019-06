Brabant Remembers: soldaat Jan Segers verzint smoesje om langer bij net bevallen vrouw te zijn

Jan Segers weet voor dat hij naar de Grebbeberg vertrekt dat hij maar één dagje verlof krijgt als zijn vrouw is bevallen. Veel te kort, vindt Jan. Maar het land moet verdedigd worden en dus kan hij niet langer door het leger gemist worden.





Jan moet naar de Grebbeberg om het land tegen de Duitsers te verdedigen. (Foto: Stichting de Greb)

Regels

Als het zover is, begint Jan aan de lange reis vanuit de Grebbelinie. Hij is nog maar net thuis in Alphen en dan moet hij eigenlijk alweer terug. Zo zijn de regels, maar Jan weet een uitzondering, vertelt zijn dochter Cor.

''Toen is hij met de fiets naar de dokter Baarle-Nassau gegaan, acht kilometer verderop.'' Het spreekuur is dan al afgelopen maar Jan laat het er niet bij zitten: hij belt de dokter. ''Kan ik niet een dag langer thuisblijven?'', vraagt hij de dokter. Want als zijn vrouw wat mankeert, mag hij volgens de regels een dag langer thuisblijven.

'Niks schille'

De dokter wil niet meewerken aan het plannetje van Jan. ''Jouw vrouw is nog goed'', zou de arts hebben gezegd. ''Da kan me niks schille'', was het antwoord van Jan. Hij vraagt de dokter om dan maar iets op te verzinnen. ''Dit kan toch zo niet'', besluit Jan zijn betoog.

De dokter is overtuigd. Hij schrijft op dat de Jans vrouw 'door de zenuwen overmand' is. Jan mag een dag langer thuisblijven. Het is maar kort maar zo kan hij wat langer van zijn gezin genieten. Voor dat hij terug moet naar de Grebbeberg.



Soldaten aan het werk bij de Grebbelinie. (Foto: Stichting de Greb)

