32-jarige man uit Boxtel opgepakt voor schietpartij in Rotterdam

De schietpartij gebeurde vrijdagavond in Rotterdam.

BOXTEL -

Een 32-jarige man uit Boxtel is vrijdagavond opgepakt voor een schietpartij diezelfde avond in Rotterdam. Bij die schietpartij raakte een Rotterdammer van 27 gewond. Er is ook een 27-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden.