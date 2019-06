Eindhoven kleurt oranje voor uitzwaaiwedstrijd van Oranjeleeuwinnen tegen Australië

Eindhoven kleurt oranje voor de uitzwaaiwedstrijd van de Oranjeleeuwinnen. Zaterdagavond spelen zij hun laatste wedstrijd voordat ze in Frankrijk deel gaan nemen aan het WK vrouwenvoetbal. In het Philipsstadion nemen de voetbalsters het op tegen Australië.

De sfeer in het stadion was opperbest na de kopbal van Shanica van de Sanden die voor de 1-0 zorgde, vlak voor de rust. En het bleef feestelijk in Eindhoven, want na zeventig minuten stond het zelfs 3-0 voor Oranje.

Niet alleen de toeschouwers hebben zichzelf in het oranje gestoken, de binnenstad matchte qua kleur ook voor de wedstrijd en fans zijn uitzinnig. De wedstrijd is de best bezochte vrouweninterland ooit op Nederlandse bodem.

Het stadion zit propvol met uitgedoste supporters.

In de selectie zitten drie Brabantse speelsters: Kika van Es, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. Zij hopen tijdens het WK op het allerhoogste: op de wereldbeker. "Ik durf niet te zeggen of we wereldkampioen worden", zei Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard eerder tegen Omroep Brabant. "Dat heb ik voor het EK ook niet gedaan. Maar ik hoop het natuurlijk. Het geloof is er wel en iedereen heeft het in het achterhoofd zitten. Natuurlijk zit het in deze groep, we hebben het op het EK ook laten zien. We moeten gewoon volhouden."