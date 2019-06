WK-gevoel leeft bij Brabantse Oranjeleeuwinnen: 'Ik denk dat we echt gegroeid zijn'

Ruim 30.000 toeschouwers zagen Danielle van de Donk, Jackie Groenen en Kika van Es -de Brabantse delegatie bij de Oranjeleeuwinnen- starten bij het team van bondscoach Sarina Wiegman. Voor Van Es zat de wedstrijd er alleen wel vroeg op: na twaalf minuten moest zij de strijd staken, nadat ze in botsing was gekomen met een Australische speelster. De vraag is nu of ze op tijd fit is voor het WK.

Maar dat bleek voor de Oranjeleeuwinnen uiteindelijk de enige smet te zijn van de avond. “Dit was een heel nuttige wedstrijd”, zegt Jackie Groenen na afloop. De Tilburgse middenveldster zag Oranje alleen in het begin wat moeite hebben met Australië. “Daarom was dit ook een goede test. We hebben nu weer gezien dat we nog wel aan wat punten kunnen werken. We stonden de beginfase te veel onder druk en konden er niet onderuit voetballen. Dat moet beter.”

Danielle van de Donk was het eens met haar Brabantse teamgenoot. “Feit dat we hier dan alsnog met 3-0 winnen geeft veel vertrouwen. We zijn hier ook echt blij mee.”

Volle bak

Het Philips Stadion was dus het decor voor de uitzwaaiwedstrijd van de Oranjeleeuwinnen. Groenen en Van de Donk vonden de support vanzelfsprekend geweldig, maar beide dames hopen ook op een Oranjefeest in Frankrijk, volgende week.

Tijdens het WK in Frankrijk telt maar één ding: winnen. De vraag is of de Oranjeleeuwinnen ook net als in 2017 tijdens het EK in eigen land kunnen schitteren. "Ik hoop dat we gegroeid zijn sinds die tijd", zegt Jackie Groenen. "We hebben met z'n allen flink wat stappen gemaakt en verschillende meiden zijn in het buitenland gaan voetballen, dus ik denk dat we wel gegroeid zijn."

