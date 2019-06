Tot tranen geroerde Virgil van Dijk wint Champions League met Liverpool en is 'man of the match'

Maar als Van Dijk die beelden terugkijkt, zal hij zichzelf niet zo vaak in actie zien. Liverpool had in een snikheet Madrid weinig te duchten van tegenstander Tottenham, wat ervoor zorgde dat Van Dijk niet vaak reddend hoefde op te treden. Af en toe gaf Van Dijk een goede lange bal, en ook met de kop was hij sterk, maar pas in het laatste kwartier kwam de robuuste verdediger uit Breda wat meer in beeld.

Dat had alles te maken met de tussenstand. Liverpool leidde op dat moment met 1-0, waardoor tegenstander Tottenham wel moest aanvallen. Na 75 minuten was Van Dijk voor het eerst in actie te zien, toen hij ontzettend belangrijk bleek te zijn voor ploeg.

Belangrijke ingreep

Tottenham drong bij een 1-0 tussenstand flink aan. Sterspeler Heung-min Son dribbelde de zestien in en leek uit te kunnen halen, maar Van Dijk was er op het juiste moment, versnelde en tikte de bal voor de voeten van de Zuid-Koreaan weg. Gevaar geweken. Even later scoorde Liverpool vlak voor tijd de tweede treffer van de avond, waardoor Van Dijk zijn grootste prijs uit zijn loopbaan kon bijschrijven.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Tranen van geluk

Rustige wedstrijd of niet, deze Champions League-winst betekent wel de grootste prijs in de loopbaan van Van Dijk en zijn eerste in een Liverpool-shirt. En dat zorgde voor veel emoties bij de verdediger, die na het laatste fluitsignaal ineen zakte op de grond en de tranen de vrije loop liet. "Dit is echt geweldig. Ongelooflijk. Ik kan het niet in woorden beschrijven. We zijn gegroeid als groep en werken ongekend hard voor elkaar. Ik ben echt trots om voor Liverpool te spelen", zei Van Dijk, die na afloop werd uitgeroepen tot 'Man of the Match' en zo dus als beste speler van de finale herinnerd zal worden.