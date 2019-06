Beschoten fietser Eindhoven is 50-jarige man uit Nuenen

De fietser die zaterdagmiddag werd beschoten op de Wolvendijk in Einhoven is een 50-jarige man uit Nuenen. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Hij kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.

Volgens de politie is het onderzoek naar het schietincident nog in volle gang en zijn tips nog altijd welkom. Over de schutter en de reden van de schietpartij is nog niets bekend.

