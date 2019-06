Topdag voor zonaanbidders: eerste tropische dag in Brabant van dit jaar

De eerste lokale tropische dag van 2019 is een feit. In Gilze-Rijen werd rond halfeen een temperatuur van 30 graden gemeten. Volgens Weeronline is dat aan de vroege kant, want gemiddeld wordt op 12 juni pas de 30 graden aangetikt.

Het hoofdstation in De Bilt gaf op hetzelfde tijdstip 27,3 graden aan, waardoor er later op zondag mogelijk ook landelijk sprake is van een tropische dag. De laatste keer dat de temperatuur plaatselijk boven de 30 graden uitkwam was op 18 september 2018.

Vorig jaar waren er zeer veel tropische dagen. In totaal kwam de temperatuur maar liefst op 25 dagen op één of meerdere van de officiële meetpunten boven de 30 graden uit.

LEES OOK: Tropische temperaturen op zondag: hoe zit jij er bij vandaag?

De tekst gaat verder onder de video.

Verkoeling

Brabanders zoeken natuurlijk massaal verkoeling, onder meer bij de Galderse Meren. Daar proberen de verkeersregelaars de duizenden recreanten zo snel en soepel mogelijk aan de waterkant te krijgen. Maar dat valt niet altijd mee; niet alle bezoekers hebben even veel geduld.

De tekst gaat verder onder de video.

'Koude' Pinksteren

Na het weekeinde is het trouwens weer voorbij met het mooie weer. In de nacht van zondag op maandag is er kans op onweer en maandag overdag kan het gaan regenen en onweren.

Met name in het oosten van het land kunnen felle onweersbuien voorkomen. Met Pinksteren worden temperaturen voorspeld die, in negatieve zin, tien graden verschillen met vandaag. Met 17 tot 20 graden is dat voor begin juni overigens normaal.