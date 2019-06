Belastingdienst vermoedde fraude bij bedrijf Ahmet Gökçe: 'Zit sinds 2013 in een rollercoaster'

De toeslagen voor kinderopvang zouden ten onrechte zijn stopgezet. Het gaat in vrijwel alle gevallen om ouders met een tweede nationaliteit, zoals de Turkse of Marokkaanse. Er komt inmiddels een diepgaand onderzoek naar etnisch profileren.

Met het gastouderbureau van Gökçe gaat het niet goed. "De afgelopen vijf jaar ben ik buiten alle gesprekken gehouden. Ik hoop op een goede afloop, maar veel vertrouwen heb ik niet." Klanten van gastouderbureaus kregen de Belastingdienst op hun dak en moesten soms grote bedragen terugbetalen.

Een gastouderbureau verzorgt kinderopvang van mensen die hun kinderen niet naar een dagverblijf willen brengen. De opvang gebeurt bij gastouders. Daarvoor krijgen de ouders een kinderopvangtoeslag. De gastouders ontvangen die toeslag via het gastouderbureau.

Bulgarenfraude

Aanleiding voor het onderzoek in 2013 was de zogeheten Bulgarenfraude. Die claimden toeslagen om te frauderen. "Op een gegeven moment zijn wij in beeld gekomen en is het balletje gaan rollen. Twintig gastouders van ons kregen bezoek van de Belastingdienst en moesten hun administratie laten zien. Ook bij ons is de Belastingdienst langs geweest voor controle. In 2014 kregen we verontruste telefoontjes dat mensen hun toeslagen niet meer kregen en dat er een onderzoek zou volgen.

Gökçe begon in 2005 zijn gastouderbureau en had op het moment van de controle 157 klanten, voornamelijk Turkse en Marokkaanse ouders. "Na de steekproef moesten alle ouders bij de Belastingdienst langskomen om te bekijken of ze hun toeslagen rechtmatig ontvingen. Ik heb nu nog tien klanten. Ik heb in vijf jaar tijd nog geen reden van de Belastingdienst gehoord waarom de toeslagen zijn ingetrokken."

Steeds complexer

Het gastouderbureau diende een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het bijhouden van de tweede nationaliteit. "De autoriteit doet verder onderzoek. De Belastingdienst zegt bezig te zijn met het opschonen van de gegevens uit de basisadministratie. De zaak wordt steeds complexer. De Belastingdienst heeft miljoenen euro's bespaard door de toeslagen terug te vorderen en de jaren dat ze niet hebben uitbetaald."

Gökçe heeft nog een goedlopend kinderdagverblijf en hoopt dat er snel een einde aan de zaak komt. “Ik wil niet failliet gaan. Ik wil mijn ouders helpen. Het is een complexe zaak geworden, dat blijkt wel want mensen moeten waarschijnlijk tot aan de Raad van State gaan procederen. Het zijn juridische leken.” Over een mogelijke claim voor een schadevergoeding kan hij niets zeggen. “Ik hoop het voor de mensen. Sinds 2014 zitten we in een rollercoaster en dat is nog zacht uitgedrukt.”