Hockeymannen Tilburg blijven op hoogste niveau spelen, vrouwen van MOP stellen teleur

In een spannende wedstrijd is het de hockeymannen van Tilburg gelukt om zich te handhaven op het hoogste niveau. De zege (1-2) zorgde voor dolle taferelen bij HC Tilburg. Bij de dames van MOP heerste teleurstelling. Het lukte de hockeyvrouwen uit Vught niet om zich ondanks acht strafcorners te kwalificeren voor de hoofdklasse. De club mag het dus volgend jaar opnieuw proberen in de promotieklasse.

Ageeth Boomgaardt, trainer-coach van MOP wist vooraf al dat het moeilijk zou worden. Zaterdag verloor haar ploeg nog met 5-1 van Bloemendaal. Omdat de eerste wedstrijd wel gewonnen werd door de Brabanders, volgde een beslissingswedstrijd.

Dat MOP met oud-strafcornerspecialist Maartje Paumen in de staf, maar liefst acht strafcorners zou missen, hadden Boomgaardt en Paumen waarschijnlijk ook niet verwacht. Bij Bloemendaal, voor de laatste keer gecoacht door oud-international Teun de Nooijer, stond het vizier veel scherper. Melle Spruijt was voor een groot deel verantwoordelijk voor de overwinning in Vught, zij maakte er twee.

Tilburgse heren

Bij de Tilburgse heren zag het er in eerste instantie ook niet goed uit. In de uitwedstrijd in Voorburg kwam de ploeg op een 1-0 achterstand tegen Cartouche. Cartouche was de betere ploeg, kreeg ook diverse kansen op de 2-0, maar met name topschutter Timmo Kranstauber had het vizier deze keer niet helemaal op scherp staan. Door doelpunten van Jip Krens en Rik Sprengers werd de achterstand in een voorsprong voor Tilburg omgebogen.