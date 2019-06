Virgil van Dijk opgenomen in Europese selectie UEFA

Het kon eigenlijk niet uitblijven. Nadat Virgil van Dijk zaterdag met Liverpool al de Champions League won en eerder werd uitgeroepen tot beste speler van de Premier League en Man of the Match in de Champions League-finale, staat hij nu ook op de lijst van twintig beste spelers van dit seizoen van de UEFA.

Van Dijk beleeft qua persoonlijke prijzen en clubprijzen zijn beste seizoen ooit. In zijn laatste 64 officiele wedstrijden werd hij door geen enkele tegenstander voorbij gedribbeld.

De selectie met de beste twintig spelers van dit seizoen in de Champions League telt verder Van Dijk's ploeggenoot Georginio Wijnaldum en vijf Ajacieden.

Virgil van Dijk werd in januari door voetbalfans van over heel Europa ook al geselecteerd in het team van het jaar. Hij was de eerste Nederlander die het elftal haalde, sinds Arjen Robben in 2014.