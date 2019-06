Tropisch weekend afgesloten met flinke onweersbuien

"Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden", waarschuwde een woordvoerder van het KNMI. "Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen."

De organisatie van Best Kept Secret waarschuwde zondagavond haar bezoekers ook al om het weer in de gaten te houden en eventueel te schuilen in hun tent of bungalow. Later veranderde de organisatie die waarschuwing. "Blijf in het open veld of ga onder een overdekt podium schuilen."

