Gewapende overval bij tankstation in Tilburg, 15-jarige jongen aangehouden

De politie was snel na de overval bij het tankstation in de Beneluxlaan aanwezig. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG -

Een medewerker van een tankstation in de Beneluxlaan in Tilburg is zondagavond overvallen. Een van de twee verdachten kon al snel worden aangehouden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Tilburg.